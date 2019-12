Fietser gewond na botsing met auto VHS

24 december 2019

Langs de Mandellaan in Roeselare reed een 82-jarige automobilist dinsdagmorgen fietser Jason D. (25) aan. Dat gebeurde toen de man op leeftijd een parking wilde oprijden maar de fietser niet opmerkte. Die laatste kon de auto niet meer ontwijken, botste tegen het voertuig en kwam ten val. Aanvankelijk werd gevreesd dat de zwakke weggebruiker er erg aan toe was maar uiteindelijk bleek dat mee te vallen. Jason D. werd voor verzorging naar het ziekenhuis overgebracht. Automobilist René I. kwam er met de schrik vanaf. Beide betrokkenen wonen in Roeselare.