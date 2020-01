Fietser ernstig gewond na aanrijding VHS

13 januari 2020

17u40 4 Roeselare Op het kruispunt van de Hoogstraat met de Koestraat in Rumbeke raakte maandagnamiddag iets na vier uur een 40-jarige man uit Roeselare vrij ernstig gewond.

Dat gebeurde toen de fietser vanuit de Hoogstraat links afsloeg en aangereden werd door een auto die in de Hoogstraat in de richting van het centrum reed. De zwakke weggebruiker kreeg ter plaatse de dringendste zorgen toegediend en werd vervolgens naar het ziekenhuis overgebracht. De bestuurster van het aanrijdend voertuig, een vrouw van 83 uit Wevelgem, kwam er met de schrik vanaf. Door het ongeval was de Hoogstraat plaatselijk een tijdje afgesloten voor alle verkeer.