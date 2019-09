Fietser aangereden na avondje uit, dader vlucht weg LSI/CDR

01 september 2019

13u43

Bron: LSI/CDR 0 Roeselare Een 23-jarige fietser is vrijdagnacht na een avondje uit aangereden op de Meensesteenweg in Roeselare. Kaïsma Huyghebaert (23) houdt er een schouderletsel en schaaf- en snijwonden aan over. De automobilist reed gewoon verder.

Kaïsma was na een avondje stappen met de fiets op weg naar huis in Beitem. “Het was rond 4.45 uur en ik kwam terug van een feestje van mijn vriendin”, vertelt hij. Aan de firma AVR op de Meensesteenweg werd de twintiger aangereden. “Veel herinner ik me niet meer. Plots lag ik op de grond en ik had veel pijn toen ik recht krabbelde. Een auto of nummerplaat heb ik niet gezien.” Kaïsma hoopt dat getuigen wel iets opgemerkt hebben. Een krantenbedeler meldde het ongeval bij de politie, maar had geen auto gezien. De politie pikte Kaïsma op en bracht hem naar de spoedafdeling van het ziekenhuis. “Mogelijk is een pees in de schouder gescheurd”, vertelt de jongen. “Dat moet verder onderzoek nog uitmaken. Hopelijk vind de politie de aanrijder.” Wie iets gezien heeft, kan contact opnemen met de politie van de zone Riho.