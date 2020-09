Fietser (84) in levensgevaar na verkeersongeval in Roeselare, automobiliste onder invloed van drugs LSI

24 september 2020

17u04

Bron: LSI 44 Roeselare Langs de Brugsesteenweg in Roeselare is donderdagnamiddag een 84-jarige fietser uit Izegem levensgevaarlijk gewond geraakt bij een verkeersongeval. Door het ongeval was er zware verkeershinder op de sowieso drukke gewestweg. De automobiliste die bij het ongeval betrokken was, testte positief op drugs.



Iets voor 16u kwam een Opel met drie inzittenden uit de Rotsestraat. De 32-jarige vrouw uit Roeselare achter het stuur wou rechts de Brugsesteenweg opdraaien, ter hoogte van Carglass. Ze merkte fietser Hendrik U., die uit de richting van het Roeselaarse centrum kwam, niet op. De man botste tegen de linkerkant van het opdraaiende voertuig en kwam kwalijk met zijn hoofd op de weg terechtl. Een MUG-team en ambulance snelden ter plaatse om de eerste zorgen toe te dienen. Er moest zelfs een reanimatie aan te pas komen. Onder politiebegeleiding spoedde de ambulance zich naar het ziekenhuis. “Ik zat ook in de auto. We waren met z’n drieën op weg naar Auto 5 en Mc Donalds. Ik zag de fietser ook maar eens hij tegen de zijkant van de auto was gebotst”, vertelt een passagier. “Hij vloog niet echt met volle kracht tegen de auto, eerder viel hij met zijn hoofd kwalijk op de grond.” De automobiliste testte positief op drugs en zag haar rijbewijs voor 15 dagen ingetrokken.

Door het ongeval en de vaststellingen was er slechts alternerend verkeer mogelijk langs de Brugsesteenweg, een drukke gewestweg in en uit de stad, onder meer ook omdat daar aan de rand van de stad het Mammoet en Rolarius Shopping Center gelegen is.

In Zuid-West-Vlaanderen waren er sinds 1 september al heel wat zware ongevallen met fietsers. Zes fietsers kwamen daarbij al om het leven.