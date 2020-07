Fietser (65) die berucht kruispunt aan gewestweg in Roeselare probeert over te steken overleden na aanrijding LSI

07 juli 2020

17u34

Bron: LSI 8 Roeselare Op het kruispunt van de Rijksweg (N36) en de Koestraat in Roeselare is een 65-jarige fietser uit Roeselare dinsdagnamiddag bij een ongeval overleden. De fietser wou vanuit Oekene de gewestweg richting Rumbeke dwarsen, maar werd gegrepen door een BMW.

Om de oversteek aan sportzaak Sportline veiliger te maken, is op de middenberm al een sas gemaakt om het manoeuvre in twee op te delen. Geert V. uit Roeselare startte het oversteken rond 16u maar raakte niet tijdig in het middensas en werd opgeschept door een BMW van een 22-jarige jongeman uit Menen. Een MUG-team en een ambulance dienden de eerste zorgen toe. Het slachtoffer werd nog met de ambulance naar het ziekenhuis overgebracht, maar overleed daar niet veel later.

Verkeer dat van Roeselare via de N36 richting Izegem wil, moest de weg aan het kruispunt met de Moorseelsesteenweg verlaten. “Het is hier levensgevaarlijk”, zegt een buurtbewoner. “Je raakt met je fiets niet meteen op gang en het naderende verkeer is er sneller dan je denkt. Ik steek hier nooit meer over. Ik volg de Rijksweg tot aan het volgende kruispunt met verkeerslichten en dwars daar de weg.”

Het is niet de eerste keer dat op dat kruispunt een ongeval met overstekende fietsers gebeurt. Eind juli 2018 overleed de 86-jarige Sebastiaan Degryse uit Roeselare op dezelfde manier. Begin januari 2018 raakte een 64-jarige fietsster nog zwaargewond.