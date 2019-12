Fietser (58) sterft na val in gracht langs landelijke weg LSI

26 december 2019

07u05

Bron: Eigen berichtgeving 140 Roeselare Kerstmis is fataal afgelopen voor een 58-jarige fietser uit Rollegem-Kapelle (Ledegem). De man overleed woensdagavond na een val in een gracht langs de landelijke Rollegemsestraat in Oekene (Roeselare).

Het waren de inzittenden van een voertuig die Guido Ver Eecke en zijn fiets rond 22.30 uur langs de donkere, kronkelende landelijke weg in de gracht zagen liggen. De gracht was gevuld met enkele tientallen centimeters water. Ze verwittigden de hulpdiensten. Brandweer, ambulance en een mugteam snelden ter plaatse, haalden de man uit de gracht en probeerden hem nog te reanimeren. Tevergeefs. De 58-jarige man stierf ter plaatse. Wellicht was hij op weg naar zijn woning, amper één kilometer verderop.

Of hij eerst onwel werd of gewoon per abuis in het donker en de mist in de gracht sukkelde met zijn fiets, zal verder onderzoek nog moeten duidelijk maken. Op het eerste zicht waren er geen sporen van een voorafgaande aanrijding. Het Kortrijkse parket opende een onderzoek. Daaruit is gebleken dat de man na de val in de gracht in het water is verdronken.