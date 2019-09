Fietsdeelproject Mini Velo bereikt 133 kinderen CDR

24 september 2019

Het Roeselaarse fietsdeelproject Mini Velo is een groot succes. Aangezien de aankoop van een fiets vaak een grote hap is uit het gezinsbudget, bieden Stad Roeselare en Eco-Velo aan kinderen van twee tot 13 jaar goedkoop een kwalitatieve fiets op maat aan. Concreet ontleen je de fiets voor minimum vier maanden en als de fiets te klein is of een mankement vertoont, zorgt Evo-Velo dat de fiets hersteld of vervangen wordt. “Bij de start van het project in 2015 bereikten we 18 kinderen”, weet Koen verledens, diensthoofd Publiekswerking. “Op vandaag hebben we niet minder dan 133 gebruikers en heel opvallend is dat er van hen 44 nieuw zijn sinds 2019. Het project blijft dus groeien.” Eco-Velo, die zowel het fietsen aanmoedigt als inzet op sociale tewerkstelling, blijft op zoek naar kinderfietsen die ingezet worden binnen het project. Ook zijn ze op zoek naar bijkomende stockageruimte voor hun in totaal 600-tal fietsen want hun nieuwe stek in het stationsgebouw waar ze sinds begin vorig jaar te vinden zijn, is nu al te klein.