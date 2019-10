Fietscafé focust op fiets in het mobiliteitsbeleid CDR

09 oktober 2019

08u35 0 Roeselare De provincie West-Vlaanderen organiseert op dinsdag 15 oktober een debatavond over de fiets in het mobiliteitsbeleid en de regio rond Roeselare in het bijzonder.

Centrale gast is Hajo Beeckman, verkeersanker bij VRT. Hij geeft zijn visie op de fiets als oplossing voor het mobiliteitsvraagstuk. Nadien volgt een debat met in het panel Hajo Beeckman, Roeselaars schepen Griet Coppé (CD&V), Lichtervelds schepen Steven Bogaert (CD&V) en gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe (Sp.a). Vincenzo De Jonge leidt de avond in goede banen. Het Fietscafé vindt plaats in KOERS. Museum van de Wielersport op het Polenplein, is gratis en start om 19 uur. Inschrijven kan op www.west-vlaanderen.be/activiteit/hajo-beeckman-centrale-gast-op-het-fietscafe-koers-roeselare.