Fiets vanaf maandag digitaal door uw provincie dankzij West-Vlaanderens Mooiste Charlotte Degezelle

24 juli 2020

07u53 4 Roeselare West-Vlaanderens Mooiste is dit jaar geen fietsvierdaagse, maar garandeert vanaf maandag 27 juli een maand lang fietsplezier. De organisatie dokterde een alternatief en coronaproof concept uit gestoeld op een digitaal aanbod aan fietsroutes dwars door West-Vlaanderen.

West-Vlaanderens Mooiste kreeg vorig jaar op vier dagen tijd niet minder dan 12.000 mensen op de fiets. In tijden van corona is een dergelijk massa-evenement uit den boze, en dus wordt het fietsevent dit jaar op een alternatieve manier georganiseerd waarbij de deelnemers zelf bepalen wanneer ze fietsen, en dit in alle veiligheid. “Fietsers hebben vanaf maandag 27 juli elke week de keuze uit nieuwe, verrassende fietsroutes binnen West-Vlaanderen”, verduidelijkt sportschepen José Debels (CD&V). “Elke week ontdek je zo nieuwe fietsroutes in een andere West-Vlaamse regio. Als fietser kun je van thuis uit inpikken onderweg en deelnemen aan ‘West-Vlaanderens Mooiste’. Alle fietsroutes, zowel de recreatieve- als sportieve routes, worden digitaal aangeboden om te gebruiken op je eigen gps-toestel of smartphone. De recreatieve routes zijn eveneens op papier te verkrijgen bij KOERS. Museum van de Wielersport. Met dit concept streven we naar een vrijheid van fietsen, het ontdekken van toeristische parels binnen West-Vlaanderen en het creëren van een sportief vakantiegevoel bij de fietsers. Recreanten, wielertoeristen en mountainbikers kiezen dus zelf wanneer en welke afstand ze fietsen. ”

De Zoevende Zapper

Recreatieve fietsers fietsen langsheen de fietsknooppunten (25, 50 en 75 km). De sportieve fietsers (75, 100, 125 en 150 km) kunnen zich op hun beurt uitleven op een sportief parcours en de mountainbikers en gravelbikers krijgen de kans om onverharde wegen en paden in en rond Roeselare (25, 50 & 75 km) te verkennen. Daarnaast is er ook ‘De Zoevende Zapper’, een leuke fietszoektocht van 17 km, op maat van gezinnen met kinderen waarmee een reis naar Disneyland Parijs te winnen is. Deelnemen aan het fietsevent dat loopt tot en met 23 augustus is gratis. Meer op http://westvlaanderensmooiste.be.