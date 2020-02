Fictief huwelijk in WZC Ter Berken dankzij 20/02/2020: “De perfecte generale repetitie want maandag stap ik echt in het huwelijksbootje” Charlotte Degezelle

20 februari 2020

Hoge hoeden, rode rozen, bruidsjurken en suitekledij van de jaren ’30 tot nu. Het team van WZC Ter Berken, dat een thuis biedt aan senioren die door psychische problemen niet langer zelfstandig kunnen wonen, trok alle registers open om de bewoners van het rusthuis een alternatief Valentijnsfeest te geven. “Onze bewoners vieren geen Valentijn want dat bestond eigenlijk nog niet toen zij jong waren”, vertelt Ann Behaeghel, teamcoach bij Ter Berken. “Maar vandaag is het 20 februari 2020, een bijzondere datum waarop veel verliefde koppels in het huwelijksbootje treden. Dat was voor ons de aanleiding om een leuke reminiscentie-activiteit die herinneringen oproept bij onze bewoners en hen die tijd doen herbeleven, te organiseren.” Er werd een oproep gelanceerd onder het personeel en bij de families van de bewoners naar trouw- en suitekledij door de jaren heen. “De reactie was enorm. We sprokkelden 40 bruidsjurken bij elkaar en suitekledij vanaf de jaren ’30 tot nu”, gaat Ann verder. “Daarnaast gingen we op zoek naar dames die nog in de jurken passen want gaat niet iedereen op dieet net voor zijn huwelijk? Dankzij ons team, enkele stagiairs en vrijwilligers kunnen we onze bewoners vandaag een modeshow van bruidskledij en een fictief huwelijk voorschotelen.” Leuk detail: Emmet Deruytter, de bruidegom die voor de fun in de echt werd verbonden, stapt maandag effectief in het huwelijksbootje. “De perfecte generale repetitie”, lacht hij.