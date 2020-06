Ferm opent troostplekken in Roeselare en Gits: “Troost kunnen zoeken na corona is belangrijk” Sam Vanacker

21 juni 2020

11u31 5 Roeselare Vrouwenbeweging Ferm gaat deze zomer op twintig verschillende plaatsen in Vlaanderen troostplekken inrichten. Het gaat om rustige plekjes in de natuur, waar mensen in stilte troost kunnen vinden en symbolisch afscheid kunnen nemen van dierbaren die overleden zijn tijdens de coronacrisis. Bij ons zijn de eerste troostplekken geopend in het Geitenpark in Roeselare en in de pastorietuin in Gits.

“Het gewone leven is door het coronavirus ontwricht en samen op een volwaardige manier afscheid nemen van dierbaren was niet mogelijk. In normale omstandigheden is het logisch dat je elkaar troost biedt en een knuffel geeft. Maar dat kon niet. Corona heeft zwaar ingehakt op het mentaal welbevinden van velen. Daar hebben we bij Ferm veel signalen over opgevangen”, zegt nationaal Ferm-voorzitster Nik Van Gool. “De nood was hoog. Uitzonderlijke tijden vragen om nieuwe daden dus lanceerden we de campagne ‘Plan Troost’. Lokale, collectieve troostplekjes in het groen, waar we even kunnen stilstaan bij wat achter ons ligt.”

Bloembollen

Collectieve rouwbetuigingen na ingrijpende maatschappelijke gebeurtenissen zijn al langer gangbaar. Het initiatief kreeg meteen de zegen van rouwexperts als Dirk De Wachter en Manu Keirse, terwijl ook organisaties als Tele-Onthaal en Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke Plan Troost steunen. In het najaar zullen op alle troostplekken bloembollen worden aangeplant. “Die bloemen zullen in het voorjaar van 2021 een eerste keer bloeien”, zegt lokaal voorzitster Berenice Deryckere. “Dat is de periode waarin corona het hardst toesloeg. Als de bloemen hun kopjes naar de zon richten gaan we onze dierbaren herdenken.”

Geen streling, geen kus, geen schouderklop. Alles moest met maskers, schorten en handschoenen gebeuren. Loslaten werd onwezenlijk en mensen bleven met heel veel vragen en onverwerkte gevoelens achter.” Marie-Jeanne Delaey

Tien namen van overledenen

In het Geitenpark in Roeselare werd de eerste troostplek van de provincie zaterdag geopend. Op zondag opende de troostplek in Gits. In Roeselare koppelde Ferm een herdenking aan de opening. Tien familieleden van Ferm-leden zijn in de voorbije drie maanden overleden. De tien namen werden onder begeleiding van vioolmuziek afgeroepen en op een schaal werden tien stenen met tien namen van dierbaren gelegd. Volgens Marie-Jeanne Delaey van Ferm, die zeventien jaar werkte als palliatief verpleegkundige en een zelfgeschreven tekst voorlas tijdens de opening, is de waarde van de troostplek onmogelijk te onderschatten.

“Veel mensen gaan problemen hebben op vlak van rouwverwerking”, zegt Marie-Jeanne. “Afscheid kunnen nemen is heel belangrijk. Iemand moeten laten opnemen in het ziekenhuis zonder zelfs maar mee naar binnen te mogen is hard. Geen streling, geen kus, geen schouderklop. Alles moest met maskers, schorten en handschoenen gebeuren. Loslaten werd onwezenlijk en mensen bleven met heel veel vragen en onverwerkte gevoelens achter. Met deze troostplekken maken we het afscheid nemen terug bespreekbaar. Ik hoop dat het een plaats wordt waar iedereen rust kan vinden en steun kan voelen van lotgenoten.”