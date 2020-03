Feestreünie Gilde der Erepoorters uitgesteld tot najaar door corona CDR

23 maart 2020

10u36 4 Roeselare Gezondheid gaat boven alles. Daarom heeft het Berek van de Gilde der Erepoorters beslist om het 25ste feest van de vereniging op 24 april niet te laten plaatsvinden.

“Samen moeten we nu doorheen deze moeilijke en onzekere periode en is het aangewezen dat iedereen de opgelegde maatregelen strikt volgt”, zegt hoofdman Eddy Brouckaert. “Uitstel is echter geen afstel. Samen met domein De Vossenberg in Hooglede bekijken we snel om ons feest in het najaar van 2020 te herprogrammeren. Wij zullen tijdig opnieuw communiceren over het najaarsprogramma en hopen dan, in een sterk samenhorigheidsgevoel, het glas te mogen heffen op een hopelijk voor iedereen gezonde toekomst.”