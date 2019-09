Feestelijke opening van nieuwe lokalen bij scouts Roeselare Sam Vanacker

15 september 2019

15u16 4 Roeselare De scouts van Roeselare hebben zondag officieel hun nieuwe lokalen in gebruik genomen. De bestaande lokalen in het Gryspeerdts Hof werden uitgebreid met onder andere een leidingslokaal, een loods, twee nieuwe werkingslokalen en een materiaalruimte.

Onder veel belangstelling mochten vertegenwoordigers van vzw Scouting Roeselare, het Bouwteam en het stadsbestuur zondagvoormiddag letterlijk de knopen van het nieuwe gebouw doorhakken. Via een ingenieus systeem van aaneengesjorde palen viel daarop een houten ram door een (kartonnen) muurtje dat de leiding aan de ingang van het nieuwe gebouw had gezet. Burgemeester Kris Declercq kreeg de eer om de laatste knoop door te hakken. “We zijn fier op onze nieuwe lokalen”, zegt groepsleider Tom Vandelannoite. “Deze nieuwe mijlpaal voor de scouts is het resultaat van een mooie samenwerking tussen de actieve scouts, de vzw Scouting Roeselare en het bouwteam, met steun van de stad Roeselare. Het was wat puzzelen tijdens de werken, maar de nieuwbouw schoot goed op en binnen de vooropgestelde termijn van een jaar was alles afgewerkt. Geen overbodige luxe, want elk jaar stijgt ons ledenaantal en een vernieuwing en een uitbreiding werd stilaan broodnodig.”

De scouts van Roeselare telt, inclusief leiding, ondertussen 330 leden.