Feesteditie Winkelnacht on hold Charlotte Degezelle

23 maart 2020

15u25 9 Roeselare Robrecht Vanhuyse, organisator van de jaarlijkse Stadskroegentocht 2020, laat via zijn Facebookpagina weten dat de 12de editie die normaal op 30 april zou plaatsvinden, afgelast is.

“We kijken samen met het Horecamanagement uit naar een zomerdatum”, laat hij weten. De Stadskroegentocht wordt traditioneel op dezelfde datum georganiseerd als de Winkelnacht die dit jaar aan z’n 20ste editie toe is. “De Winkelnacht staat momenteel ‘on hold’”, zegt centrumstrateeg Alex Leupe. “We planden een feesteditie met een 50-tal artiesten. Maar in de plaats van deze zomaar te schrappen kiezen we ervoor om even de kat uit de boom te kijken en later dit jaar de 20de editie van de Winkelnacht toch nog te organiseren. Dit natuurlijk pas wanneer het kan en mag en onder de voorwaarden die dan van toepassing zullen zijn. Maar we willen zeker het shoppinggebeuren en de horeca ondersteunen en activeren zodra het kan.”