Feest op Stationsplein CDR

08 augustus 2019

Café El Dia zet op zondag 11 augustus het Stationsplein op stelten met de derde editie van de Stationsfeesten. Ze starten dit jaar om 13.30 uur met de kindershow van clown Wardje. In de namiddag zijn er ook optredens van Nicolas, Crystal-Lynn, Angelo Martinez, Bandit, Johan Veugels en Leah Bien. Voor de kinderen is er een springkasteel, kinderanimatie en kindergrime. Er is een buitenbar en voor de hongerigen staat frituur Vanhalleke er ook. De toegang is gratis.