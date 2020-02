Fatale schietpartij gevolg van mislukte drugsdiefstal, naast schutter (20) nog drie andere jongeren opgesloten LSI

Bron: LSI 52 Roeselare De schietpartij die De schietpartij die dinsdagavond in de buurt van het Geitepark in Roeselare het leven kostte aan een 19-jarige jongeman uit Menen, lijkt het gevolg van een ‘ripdeal’. Daarbij probeert de ene partij de andere drugs afhandig te maken zonder te betalen. De onderzoeksrechter besliste om verdachte Sacha B. (20) uit Roeselare aan te houden op verdenking van moord, drie andere jongeren zijn opgesloten voor hun betrokkenheid bij de afpersingspoging.

Buurtbewoners zagen rond 20.45 uur vier jongeren vanuit het Geitepark de straat op lopen. Twee van hen renden richting de Westlaan en kregen het zwaar aan de stok met elkaar. Het bleef echter niet bij roepen alleen, want plots weerklonk een schot. Agach M., een 19-jarige jongeman van Azerbeidjaanse afkomst uit Menen gaf een schreeuw en zakte in elkaar. Hij bleek dodelijk getroffen door een kogel uit het wapen van Sacha B., een 20-jarige Fransman die in de Groenestraat in Roeselare woont. Hij volgde aan het MSKA een opleiding ‘integrale veiligheid’, maar verkocht cannabis en/of cocaïne.

Na de schietpartij liet Sacha B. zijn fiets achter en vluchtte naar zijn woning. Daar kon hij later in de nacht door zwaarbewapende agenten van de speciale eenheden zonder al te veel problemen ingerekend worden. Na een eerste verhoor besliste de Kortrijkse onderzoeksrechter om hem aan te houden op verdenking van moord. Vrijdag beslist de raadkamer over zijn verdere aanhouding. “Uit het onderzoek zijn er sterke aanwijzingen gebleken dat het om een mislukte ripdeal gaat”, klinkt het bij het Kortrijkse parket.

Mislukte diefstal

Slachtoffer Agach M. was met een minderjarige vriend uit Kortrijk, Yassine M. (20) uit Roeselare en Tom L. (20) uit Brugge naar Roeselare afgezakt met het plan om de drugs van drugsdealer Sacha B. drugs afhandig te maken. Maar dat was buiten de Fransman gerekend. Hij reed alleen met de fiets naar de plaats van de afspraak in het Geitepark, maar had een wapen op zak. Dat gebruikte hij toen hij zich bedreigd voelde door Agach M. neer te schieten.

Blanco strafblad

Naast de schutter zitten ook de twee twintigers uit Roeselare en Brugge ondertussen in de cel. De minderjarige met Russische roots uit Kortrijk is door de jeugdrechter in de gesloten instelling in Everberg geplaatst. “Yassine M. liet zich door zijn vriend Agach overhalen om mee te gaan naar Roeselare voor die ripdeal”, aldus zijn advocaat Thomas Vandemeulebroucke. “Veel zin had hij niet en vertrouwd met het drugsmilieu was hij niet, getuige zijn blanco strafregister. Maar hij was erbij. Toen het verkeerd liep, nam hij de benen. Hij zit in zak en as omdat zijn vriend nu gestorven is.”

Niet eerste ripdeal

Het is niet voor het eerst dat er in de Roeselaarse regio drugsdeals verkeerd en fataal aflopen. Op 12 januari 2011 bekocht Davy Desmet (30) het langs de Westlaan in Roeselare ook met zijn leven. Dat gebeurde toen hij geld en drugs afhandig wou maken van collega-druggebruiker Andy S. (30) uit Roeselare. Die greep naar een barbecuevork en stak ermee in de linkerlong van het slachtoffer. Ook toen stierf Davy Desmet op straat. Andy S. werd uiteindelijk vrijgesproken omdat hij volgens het gerecht handelde uit wettige zelfverdediging nadat hij door het slachtoffer met een basebalknuppel was aangevallen.

Op 15 augustus 2016 bekocht Antwerpenaar Elias Keegan (20) een ripdeal in Dadizele (Moorslede) met zijn leven. Samen met twee andere Antwerpenaren was hij naar Dadizele afgezakt om 1 kilogram cannabis te kopen van Kartel 13, een groepje van drie twintigers uit Moorslede en Menen. Toen de Antwerpenaren niet van plan bleken te betalen maar een matrak en alarmpistool bovenhaalden om de drugs zonder betalen mee te nemen, vuurde Tom K. een fataal schot af. Hij kreeg ruim 15 jaar celstraf.

Vrienden, familieleden en kennissen trachten ondertussen op doneeractie.nl een bedrag van 3.000 euro samen te krijgen voor de nabestaanden van slachtoffer Agach M.