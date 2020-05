Farmaceutisch bedrijf Fagron doneert 50.000 euro aan AZ Delta voor onderzoek naar COVID-19 Charlotte Degezelle

11 mei 2020

13u37 2 Roeselare Het farmaceutisch bedrijf Fagron doneert 50.000 euro aan AZ Delta. De centen zullen door het ziekenhuis benut worden om de data die de diensten laboratoriumgeneeskunde, medische beeldvorming, longziekten en intensieve zorg in de huidige coronacrisis verzamelden om te zetten in modellen om het ziekteproces beter te begrijpen en de zorg te optimaliseren.

Koen Hoffman, voorzitter van de Raad van Bestuur van Fagron, was maandag een meer dan welkome gast in RADar, het nieuwe leer- en innovatiecentrum van AZ Delta op campus Rumbeke. Onder de arm had hij dan ook een cheque van 50.000 euro. “De niet-uitvoerende leden van de raad van bestuur van Fagron beslisten om voor het boekjaar 2020 vrijwillig afstand te doen van 25% van hun bezoldiging en deze aan te wenden om het COVID-19-virus te bestrijden”, zegt hij. Die centen doneerden ze aan AZ Delta.

“Het is hier dat de echte battle tegen COVID-19 gevoerd wordt, ons respect voor jullie is zeer groot”, aldus Hoffman. “Wij zijn enorm onder de indruk en zeer erkentelijk”, reageert Johan Hellings, algemeen directeur van AZ Delta. “Wij vinden het met AZ Delta heel belangrijk om aan innovatie te doen, vandaar de oprichting van RADar. Samen met ARhus willen we hier aan gezondheidsvaardigheden werken, onderzoeksprojecten met de eigen diensten uitwerken en ook onze eigen mensen en mensen uit de brede regio opleiden en nieuwe skills aanleren.”

Datagedreven geneeskunde

Concreet zal de donatie aangewend worden voor een project rond datagedreven geneeskunde omtrent COVID-19. “De voorbije maanden hebben we heel veel relevante gegevens van meer dan 1.500 patiënten in een COVID-19-database gecentraliseerd”, zegt dokter Dieter Desmet. “Het is nu de bedoeling om van deze unieke dataset modellen te ontwikkelen voor een nog betere diagnostiek en voorspelling van behandeling.”