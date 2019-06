Fandag als opener nieuw voetbalseizoen KSVR CDR

27 juni 2019

KSV Roeselare trapt het seizoen 2019-2020 af met een fandag op zaterdag 29 juni. De poorten van Schiervelde zwaaien open en iedereen is welkom om deel te nemen aan tal van activiteiten. Zo kan je om 10.30 uur op de oefenvelden terecht om kennis te maken met de spelers en trainers van het eerste elftal tijdens een open training, is er tussen 10.30 en 11.30 uur op het kunstgrasveld een talententraining voor jongens en meisjes geboren in 2014, 2015 of 2016,kan je ’s middags smullen van een barbecue ten voordele van de supportersclub KSVR till I die of kan je deelnemen aan een grote Stadion Tour waarbij je achter de schermen van KSVR kan gluren. Afspraak hiervoor om 14.30 uur aan de ingang van het jeugdcomplex. Verder is er in de namiddag nog een initiatie wandelvoetbal en doorlopend allerhande animatie. Meer info en inschrijven via www.ksvroeselare.be/fandag/.