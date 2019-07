Familiepret, brunchen of een terugblik op WO II op het kanaal Roeselare-Leie CDR

Dankzij Toerisme Roeselare kan je deze zomer genieten van verschillende boottochten op het kanaal Roeselare-Leie.

Op zondag 28 juli is er een dolgekke gezinstocht. Met tal van kinderactiviteiten aan boord genieten de mama’s en de papa’s van het adembenemend uitzicht op de Leie vergezeld door heel wat lekkers. De kinderen? Die hebben het reuze naar hun zin met de verschillende workshops aan boord. Op zondag 18 augustus is het daarentegen genieten van een gezellige brunch op het water. Op het menu staan eitjes, fruitsap of koffie, brood, croissants, salades, diverse soorten charcuterie, yoghurts, vers fruit en zoveel meer. Tot slot neemt de boottocht op 28 september je mee terug in de tijd. Die boottocht staat volledig in het teken van de Poolse bevrijding met Poolse muziek en catering. Meer info en tickets via www.visitroeselare.be.