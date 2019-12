Familiehulp pakt uit met strijkmarathon Valentijn Dumoulein

13 december 2019

17u27 2 Roeselare Waarom een marathon lopen als je die ook kan… strijken? Dat moeten de mensen van Familiehulp gedacht hebben toen ze hun actie voor De Warmste Week aan het uitdokteren waren. Hun strijkmarathon in het opleidingscentrum in de H.Horriestraat is vrijdag rond 15 uur van start gegaan en loopt nog 24 uur.

Waar veel mensen tegenop zien en vaak als een noodzakelijk huishoudelijk klusje beschouwen, daar begonnen heel wat personeelsleden van Familiehulp vrijdagnamiddag vol enthousiasme aan: een portie strijken. “Mensen konden vanaf 12 uur hun manden was bij ons binnen brengen”, vertelt Peter Catthoor van Familiehulp. “Ze konden een strijkbeurt via mail reserveren en betaalden tien euro voor het eerste half uur en vijf euro per extra half uur. De opbrengst gaat naar National Domestic Workers Movement van zuster Jeanne De Vos. Die strijd voor betere arbeids- en levensomstandigheden van Indisch huishoudpersoneel.”

Meer over Familiehulp