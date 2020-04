Familie verrast jubilerend koppel met spandoek Sam Vanacker

30 april 2020

16u55 10 Roeselare In woon- en zorgcentrum Westerlinde vierden Adhémar Ducasteele en Noëlla Vanlake (beiden 80) donderdag hun gouden huwelijksverjaardag. Door de quarantainemaatregelen zat een knuffel er niet in, maar het koppel werd wel uitgebreid in de watten gelegd door het personeel, terwijl dochter Desy hen begroette met een spandoek vanop de parking.

Adhémar en Noëlla werden donderdag stevig in de bloemetjes gezet door het personeel van Westerlinde. “Alle kaartjes hebben we speciaal opgespaard om ze deze morgen allemaal tegelijk te kunnen geven, we hebben de deur van hun kamer versierd en ze kregen een aperitiefje gevolgd door hun lievelingseten”, zegt woon-en leefcoach Hanne Vandekendelaere.

Als kers op de taart kwam dochter Desy Ducasteele hen samen met zoon Thibeau en tante Christa uitgebreid begroetten met een groot spandoek. “Op deze manier kunnen we deze dag toch wat extra in de verf zetten. Uiteraard is het spijtig dat ik mijn ouders niet van dichtbij kan zien, maar ze zijn hier gelukkig in heel goede handen”, vertelt Desy.