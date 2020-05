Familie schrijft moederdagwensen op ballonnen bij wzc Westerlinde Sam Vanacker

10 mei 2020

15u04 0 Roeselare Bij woon-en zorgcentrum Westerlinde in de Westlaan werden de 45 mama’s zondag op een originele manier in de bloemetjes gezet. Familie kon moederdagwensen op grote heliumballonnen schrijven die dan uit de ramen van de kamers van de mama’s gehangen werden.

Bezoek zit er nog steeds niet in, maar het team van woonzorgcentrum Westerlinde liet moederdag niet zomaar voorbij gaan. “Familieleden konden via Facebook een videoboodschap opmaken en doorsturen, we verwennen alle mama’s met een handmassage en voor iedereen is er een stukje taart”, aldus coördinator Hanne Vandekendelaere. “Kers op de taart is echter onze ballonnenactie. Het idee komt van een familielid van onze collega’s in Zorggroep Heilig Hart in Kortrijk (Westerlinde maakt sinds 2014 deel uit van die groep - nvdr). Voor elke mama hebben we een grote heliumballon klaar. De familie schrijft aan de inkom een wens op die ballon en daarna toont ons woon- en leefteam de ballon met boodschap tonen aan de bewoonster en wordt de ballon ook opgehangen aan de buitenkant van het kamerraam. We kregen heel veel positieve reacties.”