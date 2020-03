Familie Havegeer schenkt 35.000 mondmaskers aan AZ Delta: “Uit dankbaarheid” Charlotte Degezelle

12u31 78 Roeselare Een meer dan gul gebaar. De familie Havegeer, gekend van de firma Haco, heeft 35.000 chirurgische maskers geschonken aan AZ Delta. Uit erkentelijkheid voor de goede zorgen in het verleden.

Mondmaskers zijn schaars en bijzonder gegeerd. Zeker door de medische sector, die ze broodnodig heeft om zichzelf te beschermen tegen het coronavirus. Her en der worden oproepen gelanceerd om mondmaskers te schenken en veel mensen tonen zich solidair. AZ Delta kreeg de voorbije dagen al mondmaskers van onder andere het VTI Torhout, VDAB en AD Delhaize Wevelgem.

Zware operatie

De indrukwekkendste schenking kwam van de familie Havegeer uit Rumbeke, drijvende krachten achter machinebouwer Haco. Die doneerde 35.000 chirurgische maskers aan het ziekenhuis. “Een ongelofelijk gebaar”, reageert het ziekenhuis op de schenking. Maar voor Roger en Godelieve Havegeer en hun zonen Kurt, Mario en Frank was de donatie niet meer dan logisch. “Jaren geleden heeft mijn vader een grote stock mondmaskers aangekocht voor Haco”, vertelt Frank Havegeer. “Die stonden ergens te verstoffen in het bedrijf en waren we eigenlijk vergeten. Maar toen we hoorden over de schaarste zijn we die voorraad gaan zoeken.”

Meteen besloot de familie een groot deel van die voorraad aan AZ Delta te schenken. “Uit dankbaarheid”, gaat Frank verder. “Mijn pa heeft een tijdje geleden een zware operatie ondergaan en werd goed verzorgd door dokter Vuylsteke en het team van AZ Delta. Bovendien is de zoon van dokter Vuylsteke een aangetrouwde kleinzoon van mijn pa. Er is dus ook wel een familieband.”

De overige maskers worden aangeboden aan andere ziekenhuizen en verzorgingstehuizen.