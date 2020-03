Facebookpagina stroomlijnt Roeselaarse berenjacht CDR

27 maart 2020

Ook in Roeselare kan er sinds deze week op beren gejaagd worden. Geen echte natuurlijk, maar wel pluchen exemplaren die her en der verspreid staan achter vensters. Ideaal om in huidige coronatijden met de kinderen op stap te gaan en zo veel mogelijk beren te ontdekken. Het concept van de berenjacht komt overgewaaid uit Australië en via sociale media melden heel wat mensen dat ze een beer aan hun raam zetten. Om het initiatief wat te stroomlijnen werd nu de Facebookpagina Berenjacht Roeselare opgezet. Je kan er terecht om te laten weten waar je een beer gezet hebt, maar ook voor wie op jacht wil is het een makkelijke leidraad om een tochtje uit te stippelen.