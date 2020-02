Fabio Jakobsen en Alvaro Hodeg rijden GP Jean-Pierre Monseré Valentijn Dumoulein

24 februari 2020

14u07 10 Roeselare De Nederlandse wielrenner Fabio Jakobsen komt op zondag 8 maart aan de start van de 9de Grote Prijs Jean-Pierre Monseré. Naast Jakobsen starten Alvaro Hodeg, de Nieuw-Zeeldands kampioen Shane Archbold, Jannik Steimle, Ian Garrison, Stijn Steels en Bert Van Lerberghe.

Behalve Deceuninck-Quick Step zet ook Lotto-Soudal zijn jonge talenten in. Brent Van Moer, Kobe Goossens, Jonathan Dibben moeten het vuur aan de schenen leggen van de grote mannen.

Nacer Bouhanni is de volgende topper die aan de start zal verschijnen. Hij komt met de versterking van streekgenoten Benjamin Declercq en Christophe Noppe. Bingoal Wallonie Bruxelles, Team Arkea Samsic, B&B Hotels Vital Concept, Riwal Readynez, Circus Wanty Groupe Goubert, Sport Vlaanderen zijn de voornaamste teams aan de start.

Voor het eerst op televisie

De renners starten zondag 8 maart om 12 uur op de markt in Hooglede. Er wordt 196.8 kilometer afgewerkt over 11 plaatselijke ronden van 19 kilometer. De aankomst is voorzien omstreeks 16.30 à 17 uur ter hoogte van de TRAX-site in Roeselare. De wedstrijd staat in het teken van de Roeselaarse wielerheld Jean-Pierre Monseré, die 50 jaar geleden wereldkampioen wielrennen werd in het Engelse Leicester. Ze wordt ook voor het eerst op Sporza en Eurosport uitgezonden.