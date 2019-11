Extra verlichting op onveilige zebrapaden CDR

19 november 2019

08u50 0 Roeselare N-VA-gemeenteraadslid Justine Pillaert is bezorgd over de veiligheid van voetgangers op onverlichte zebrapaden. Tijdens de gemeenteraad vroeg ze of het stadsbestuur nog plannen heeft om extra verlichting te installeren.

Mobiliteitsschepen Griet Coppé (CD&V) verwees naar het proefproject met drie verschillende systemen van led-verlichting dat in de H.Spilleboutdreef loopt. “Naar het einde van het jaar toe willen we dit evalueren”, zegt de schepen. “Nu al kan ik zeggen dat we horen dat de zebrapaden wel goed zichtbaar zijn, maar de voetgangers minder, tenzij ze een fluohesje dragen. Begin januari willen we een inventaris van alle zebrapaden opmaken. In het voorjaar moet duidelijk zijn waar we zullen investeren in extra verlichting en hoe we dit deze legislatuur zullen uitrollen.”