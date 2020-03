Extra veiligheidsmaatregelen voor Champions League-match Knack Volley Roeselare door coronavius Charlotte Degezelle

03 maart 2020

10u27 0 Roeselare Knack Volley Roeselare speelt woensdagavond thuis op Schiervelde een Champions League-match tegen Italiaanse Cucine Lube Civitanova. Met betrekking tot het corona-virus worden enkele veiligheidsmaatregelen genomen.

“De toestemming om de match te organiseren kwam er na overleg met Politiezone RIHO, spoeddienst AZ Delta, Crisiscentrum CGCCR Brussel, CEV Luxemburg en beide teams”, horen we bij het Knack Volley Office. Wel worden er een reek veiligheidsmaatregelen genomen. In eerste instantie engageert stad Roeselare zich om in sporthal Schiervelde dagelijks alle zeepbakjes aan te vullen en handdoekrollen te vervangen met het oog op een goeie handhygiëne. Verder wordt er gevraagd om meer dan gewoonlijk de handen te wassen, niet in de handen te niezen en lichamelijk contact tot een minimum te beperken Personen die terugkomen uit vakantie en die griepsymptomen vertonen worden uitdrukkelijk gevraagd om thuis te blijven.

Het team van Knack Volley Roeselare staat op hun beurt dagelijks onder eigen medische begeleiding, net zoals Cucine Lube Civitanova wiens medische begeleiding ook meereist naar Roeselare. De Italiaanse ploeg reist vandaag, dinsdag, met hun eigen bus vanuit Macerata naar Rome. Rond 15 uur nemen ze het vliegtuig naar Zaventem waar ze rond 17 uur worden opgehaald met een bus van Coach Partners en naar Hotel Mercure Roeselare worden gebracht. Op woensdagmorgen staat een training op Schiervelde gepland en om 20.30 uur de match. Alle transfers heen en terug gebeuren steeds met de bus. Op donderdagmorgen rond 11 uur staat het terugreis naar Zaventem gepland.

De tickets die nu al voor het Italiaans supportersvak gereserveerd werden, zijn voor Italianen die in België, Frankrijk of Luxemburg wonen. Er werden geen tickets aangevraagd noch verkocht aan supporters uit Italië en vanuit de club Civitanova werd geen georganiseerde fanreis naar Roeselare georganiseerd.