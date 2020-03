Extra druk bij leverancier van EHBO-materialen MExT door coronavirus: “Onze voorraden gaan snel, maar we proberen iedereen zo goed mogelijk te helpen” Charlotte Degezelle

02 maart 2020

17u19 3 Roeselare Door het coronavirus zijn het drukke tijden bij MExT. De specialist in EHBO-diensten en -materialen uit Beveren krijgt uitzonderlijk veel vragen van bezorgde bedrijven. “Onze voorraden gaan snel, maar we proberen iedereen zo goed mogelijk te helpen”, verzekert directeur Geert Lafaut.

“Sinds het coronavirus opgedoken is in Europa krijgen we ongewoon veel vragen van bezorgde klanten”, gaat Lafaut verder. MExT is al meer dan 25 jaar marktleider in het verdelen van eerstehulpmateriaal bij bedrijven. Het levert EHBO-materiaal aan 350.000 bedrijven in België, Nederland, Duitsland en Luxemburg. Het Belgisch hoofdkantoor ligt op de Industrieweg in Beveren en in tijden van corona vinden klanten, maar ook niet-klanten, steeds vlotter de weg naar MExT. “We hebben afdelingen in België, Nederland en Duitsland”, vertelt Geert. “Waar besmettingen de kop opsteken, stijgt onze activiteit. Het is duidelijk dat de mensen zich zo goed mogelijk proberen voor te bereiden en willen voorkomen dat zij of hun medewerkers ziek worden. We krijgen veel bezorgde telefoons en vragen over reinigings- en hygiëneproducten.”

We merken dat sommige klanten wel heel grote orders willen plaatsen, maar daar gaan we niet op in. We leveren liever een klein volume aan producten en helpen op die manier zoveel mogelijk klanten Directeur Geert Lafaut

Handhygiëne

De populairste producten zijn volgens Geert alles wat te maken heeft met handhygiëne, van gel tot wegwerpreinigingsdoekjes, handschoenen en mondmaskers. “We hebben een beschermingskit in ons gamma, waarin een assortiment van deze beschermingsproducten verzameld zitten. Verschillende van onze producten zijn ondertussen ook niet meer in zo’n grote getale voorradig. Bovendien merken we dat sommige klanten wel heel grote orders willen plaatsen, maar daar gaan we niet op in. We leveren liever een klein volume aan producten en helpen op die manier zoveel mogelijk klanten. En hoewel sommige voorraden slinken, weigeren we mee te surfen op de golven van vraag en aanbod, zoals andere aanbieders. Onze prijzen blijven ongewijzigd. We staan constant in nauw contact met onze leveranciers. Voorlopig hebben we nog alle producten in voorraad of ze zijn leverbaar op korte termijn. Het kan echter plots snel gaan en we vermoeden dat de huidige drukte nog wel even zal aanhouden.”

MExT denkt niet alleen aan haar klanten, maar ook aan haar eigen personeel. Om anderen te kunnen helpen, moeten zij namelijk in topvorm blijven. “Al onze vertegenwoordigers hebben demoproducten bij zich die ze kunnen gebruiken om zichzelf te beschermen. Daarnaast hebben onze binnendienstmedewerkers ook reinigingsproducten ter beschikking.” Meer info op www.mext.be.