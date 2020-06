Extra centen voor Roeselaarse vervoersregio CDR

17 juni 2020

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) maakte de verdeling van de bijkomende middelen voor Vervoer op Maat over de verschillende vervoerregio’s bekend. Het Vervoer op Maat kunnen lokale of private vervoerinitiatieven zijn zoals deelfietsen en -auto’s, pendeldiensten en collectieve taxi’s of andere vervoermodi die de vervoerregio’s willen inschakelen om het aanbod in te vullen. “Om de lokale vervoersnoden te financieren, trekken we gradueel per jaar de middelen op om zo in 2024 31.296.833 miljoen euro extra te besteden voor Vervoer op Maat in Vlaanderen”, aldus minister Peeters. Ook de vervoersregio Roeselare krijgt een deel van de koek. In 2021 mogen ze rekenen op 883.540 euro, in 2022 op 1.325.310 euro, in 2023 op 1.767.080 euro en in 2027 tot slot 2.282.479 euro.