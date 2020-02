Experts buigen zich komende weken over knip aan station CDR

18 februari 2020

07u30 0 Roeselare Dit voorjaar moet er meer duidelijkheid zijn over wat er zal gebeuren met de knip aan het station. N-VA wil dat er weer verkeer mogelijk is tussen de Gasstraat en de Stationsdreef.

“Net voor de gemeenteraadsverkiezingen waren bijna alle politieke partijen het eens dat de knip aan het station dringend moest herbekeken worden”, zegt N-VA-raadslid Siska Rommel. “Wij pleiten al jaren om de knip ongedaan te maken. N-VA wil dat er opnieuw autoverkeer komt tussen de Gasstraat en de Stationsdreef en ook aan de Jules Lagaelaan moet de automobilist door kunnen rijden naar de Ardooisesteenweg, want voor ons is het duidelijk dat de knip de hoofdoorzaak is van veel verkeersellende. Ondertussen is het tweede jaar van de legislatuur gestart, maar het blijft zeer stil rond de plannen over de afschaffing van deze knip.”

Volgens mobiliteitsschepen Griet Coppé (CD&V) is het budget voorzien en werd de circulatiemanager die het dossier zal bekijken aangesteld. “Woensdag is er een eerste voorbereidende vergadering en we hopen in maart bijeen te komen met de experts”, zegt ze. “Daarna hopen we zo snel mogelijk met resultaten naar buiten te komen.”