Exhibitionist van Sterrebos riskeert twee jaar cel Alexander Haezebrouck

08 april 2020

13u57 2 Roeselare Een 22-jarige jongeman uit Kortrijk riskeert een gevangenisstraf van twee jaar voor verschillende feiten van exhibitionisme en aanrandingen in het Sterrebos in Roeselare. Hij toonde zijn geslachtsdeel of greep naar het achterwerk of borsten van joggende vrouwen.

De feiten dateren van 2017 en 2018. Toen dook vaak een jongeman op in het Sterrebos. “Hij had telkens andere kleren aan en bedekte vaak zijn hoofd”, zei het openbaar ministerie. “Hij dook uit de bosjes en toonde zijn geslachtsdeel, soms speelde hij er ook mee.” Bij twee vrouwen die aan het lopen waren in het Sterrebos ging hij zelfs een stap verder. Hij kwam voorbijlopen en greep naar de borsten of het achterwerk. De jongeman viel ook meisjes lastig die in de nabijgelegen school liepen voor bijzonder onderwijs. “Hij stuurde hen ook te pas en te onpas berichtjes met seksuele inhoud. Zo vroeg hij hen om naakt voor de webcam te komen zitten.”

De jongeman ontkent dat hij de exhibitionist was. “Hij had telkens een alibi, maar dat is zelfs nooit onderzocht geweest”, pleitte zijn advocaat. “Hij is het niet geweest. Alleen is hij als minderjarige al eens veroordeeld geweest voor zedenfeiten en dus zal hij het wel geweest zijn volgens de speurders.”

De jongeman staat ook terecht voor het verspreiden van kinderpornografisch materiaal. Zo kreeg hij een naaktfoto in zijn bezit van een 17-jarige jongen en stuurde die door naar de ex van de jongen. “Ik had die foto in een chatgroepje gekregen. Zijn ex-vriendin vroeg me of het waar was dat die foto bestond en vroeg of ze die foto mocht hebben. Ze wilde die foto tonen op school. Ik heb die foto dan inderdaad doorgestuurd.” Voor die feiten riskeert hij ook nog eens een gevangenisstraf van zes maanden met uitstel. Vonnis op 6 mei.