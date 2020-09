Exhibitionist op step slaat opnieuw toe langs Stroroute tussen Roeselare en Moorslede LSI/DBEW

28 september 2020

20u17

Bron: LSI/DBEW 36 Roeselare Langs de Stroroute tussen Roeselare en Moorslede heeft een exhibitionist op een stap maandagvoormiddag opnieuw toegeslagen. Het fietspad is al enkele maanden met de regelmaat van een klok het decor van een exhibitionist.

Een vrouw uit Roeselare postte dit keer haar ervaringen op Facebook. “Ik was aan het lopen, een oudere man op een step fietste voor mij en keek de hele tijd om”, klinkt het. “Op een bepaald moment keerde hij zijn step en toen hij me passeerde hief hij zijn trui op om zijn geslachtsdeel die boven zijn broek hing te tonen. Toen reed hij snel weg. In een eerste reactie riep ik: ‘vuilaard’. Daarna was ik verlamd van schrik.”

De vrouw diende klacht in bij de politie, die al langer de praktijken van een exhibitionist langs de Stroroute onderzoekt. Er waren al meldingen in oktober 2019 en mei 2020. Het gemeentebestuur van Moorslede maakte al plannen voor de plaatsing van een camera aan het Vierkavenbos, langs de Stroroute. De persoonsbeschrijving van de man die dit keer toesloeg: een oudere man (60-65jaar) op een grijze step, zwarte broek, appelblauwzeegroene trui en zwart mondmasker.

Naar aanleiding van dit nieuwe voorval roept gemeenteraadslid van Moorslede Gert-Jan Hovaere (N-VA) de politie en het gemeentebestuur op om de camerabeelden van langs de Stroroute te analyseren op de gedetailleerde persoonsbeschrijving die het slachtoffer gaf.