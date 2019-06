Exclusieve #VANRSL T-shirts te koop tijdens Batjes CDR

21 juni 2019

07u17 7

Het Roeselaregevoel boven tijdens de Batjes de komende dagen! Stad Roeselare verkoopt de komende dagen exclusieve T-shirts #VANRSL. Er is zowel een mannen-, een dames- als een kindermodel met de opschriften ‘Batjesprinses #VANRSL’ en ‘Batjesgast #VANRSL’. Voor een exemplaar betaal je 10 euro en de oplage is beperkt. Op vrijdagavond 21 juni kan je de T-shirts kopen in een kraampje op de Grote Markt, op zaterdag 22 en zondag 23 juni zijn de shirt te koop bij KOERS. Museum van de Wielersport aan het Polenplein.