Ex-vriendin van bewoner opgepakt voor brandstichting in appartementsblok VHS

27 juli 2020

18u51 12 Roeselare Een 36-jarige vrouw wordt verdacht van enkele brandstichtingen in een appartementsblok op het Biezenhof in Roeselare. Zondagmorgen brandde daar een flat uit, drie andere liepen schade op. Vijf mensen moesten naar het ziekenhuis.

Na het inferno van zondagmorgen iets voor 8 uur werd de bewoner opgepakt van de zwaarst getroffen flat, op de benedenverdieping. De man werd grondig ondervraagd. Zo kwam de politie een 36-jarige vrouw op het spoor die ook in de buurt woont. Zij zou een tijd geleden iets gehad hebben met de al wat oudere bewoner van de zwaarst getroffen flat. Maar de relatie vertroebelde zo erg dat er pesterijen van kwamen. De voorbije weken was het al onrustig in de buurt. Onlangs werd zelfs een auto beklad met rode verf. De vrouw in kwestie werd opgepakt op verdenking van brandstichting. Ze wordt dinsdag voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Kortrijk. Die zal beslissen of ze aangehouden wordt of niet. De 69-jarige bewoner van de zwaarst getroffen flat mocht na de ondervraging weer beschikken.