Ex-profsporter Ruben Van Hirtum (30) ruilde volleybal voor een toga: “Niet alle advocatenkantoren staan te springen om iemand aan te werven die op zijn 30ste afstudeert” Maxime Petit

16 september 2020

21u08 1 Roeselare Amper 28 jaar was Kempenaar Ruben Van Hirtum toen hij begin 2019 besliste de volleybalsloffen te ruilen voor een toga. Op zijn sportieve hoogtepunt dan nog wel want op dat moment nog in de running voor een zesde landstitel met Knack Roeselare en ook weer helemaal in beeld bij de nationale ploeg. “Ik heb gekozen voor een nieuwe uitdaging en hoop in mijn nieuwe carrière even succesvol te zijn”.

Acht jaar kwam Ruben Van Hirtum uit voor topteam Knack Roeselare. In die periode veroverde hij vijf landstitels, vijf nationale bekers, drie Supercups en nam hij deel aan 7 campagnes in de Champions League. Met de nationale ploeg behaalde hij in 2017 zelfs ei zo na brons op het EK in Polen. De volleyballer die tegenwoordig in Melle woont combineerde al die tijd zijn leven als profsporter met dat van een student Rechten aan de KUL. “Ik heb lang over mijn studies gedaan. Ergens ook logisch want ik moest altijd bewust twee derde van de vakken laten schieten om de focus op het volleybal te behouden. Ik beschouwde volleybal toen als mijn beroep en de studies kwamen er als hobby bij.”

Examens na Champions League

Wat was voor Van Hirtum het moeilijkst in dat dubbelleven? “De januarimaand”, hoeft hij er niet lang over te twijfelen. “Met Roeselare altijd een drukke periode in de Champions League en dan waren er ook nog de examens. Soms moest ik proeven afleggen de dag na een Europese verplaatsing. Ik herinner mij nog goed dat ik eens een nachtje doortrok in een vergaderzaaltje van een hotel in Italië om toch voldoende voorbereid naar het examen te kunnen gaan.”

Het heeft allemaal de vruchten afgeworpen want sinds begin deze maand mag Ruben zich officieel zelfstandig advocaat noemen bij K law in Kortrijk dat deel uitmaakt van de KPMG groep. “Iets helemaal anders maar ik heb me de keuze nog niet beklaagd. Ik word hier omringd door de besten in hun vak”, is hij duidelijk. “Ik heb voor de zekerheid op lange termijn gekozen want als beginnend advocaat moet ik financieel inbinden tegenover mijn statuut als profspeler. Als je acht jaar op de loonlijst staat van een Belgische topclub waarmee je vaak prijzen pakt, dan heb je het niet slecht gedaan.”

In de voetsporen van vader en Westerlo-burgemeester Guy

“Op zich vind ik het fantastisch dat ik hier nu alle kansen bij K law krijg want niet alle advocatenkantoren staan te springen om iemand aan te werven op 30-jarige leeftijd. Ik wil hier dan ook even succesvol zijn als in mijn volleyballoopbaan en probeer hier nu iets moois op te bouwen op de lange termijn. Ik zal hier met veel enthousiasme de volledige dossiers van grote bedrijven behartigen. Niet direct mijn comfortzone als kerel uit de sportwereld maar dat maakt de uitdaging des te groter”, aldus de zoon van Westerlo-burgemeester Guy Van Hirtum die ook als advocaat werkt.

Als beginnend advocaat moet ik financieel inbinden tegenover mijn statuut als profspeler Ruben Van Hirtum

Of Ruben evenveel voldoening zal halen uit een gewonnen rechtszaak als advocaat voor 30 man dan uit een gewonnen bekerfinale als volleyballer voor 14.000 fans in het Sportpaleis kan hij nog niet zeggen. “Ik hoop in elk geval dat de kick en de adrenaline ook aanwezig zijn wanneer je triomfeert in een zaak waarmee je al maanden bezig bent.”

Hoe reageren de collega’s met een ex-topsporter op kantoor? “De meesten weten niet wat ik precies betekende voor het volleybal. Pas wanneer ze horen dat ik ook voor de nationale ploeg uitkwam zeggen ze: ‘amai, je was dus echt wel goed’”, besluit Ruben van Hirtum breedlachend.