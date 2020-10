Ex-poetsvrouw De Vagant voor rechter na diefstal uit bingokasten Alexander Haezebrouck

05 oktober 2020

15u02 0 Roeselare De voormalige poetsvrouw van het populaire danscafé De Vagant op de Botermarkt in Roeselare moest zich maandag verantwoorden op de rechtbank. Ze stal geld uit de bingokasten die in het café staan en ging er ook eens vandoor met een pakketje met 50 briefjes van 50 euro.

De poetsvrouw ging er op 12 juli vandoor met cash geld uit een kistje van het café. Ze nam een pakketje mee met 50 briefjes van 50 euro. Op 18 januari verschafte ze zichzelf na sluitingstijd toegang tot het café. Daar opende ze de vier bingokasten in het café en nam de opbrengst er van de avond voordien uit. “Een medewerker die aanwezig was op de bovenverdieping hoorde de vier bingokasten open gaan”, zei de advocaat van De Vagant. Alle feiten waren nadien ook duidelijk zichtbaar op camerabeelden van het café. In totaal ging ze er volgens de advocaat van de Vagant met 4.500 euro vandoor. “700 euro heeft ze ondertussen al terugbetaald”, pleitte hij. De vrouw zelf gaf in haar verhoor de diefstal van de briefjes toe, maar ontkende desondanks de camerabeelden de diefstalen in de bingokasten. C. P. Was niet aanwezig in de rechtbank. Ze riskeert een gevangenisstraf van 8 maanden en 400 euro boete. Vonnis op 2 november.