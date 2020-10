Stad Roeselare Gesponsorde inhoud Ex-Miss België Justine De Jonckheere tipt haar topadresjes in Roeselare: “Zo veel bewondering voor Belgische merken en zaken.” Aangeboden door Stad Roeselare

08 oktober 2020

In 2011 mocht de Wevelgemse Justine De Jonckheere zich een jaar lang Miss België noemen. In die tijd leerde ze heel wat van Belgische mode én Belgische merken. Speciaal voor de Week van de Belgische mode tipt zij haar favoriete modeadresjes in Roeselare.

1. Caroline Biss

“Caroline Biss was de kledingsponsor van Miss België toen ik Miss werd. Ik heb dus een heel nauwe band met het merk én met de mensen achter het merk. Ze blijven vernieuwen en dat zie je bijvoorbeeld ook in het prachtige pand in Roeselare. Als 18-jarige kreeg ik als eerste de nieuwe collectie te zien, zag ik hen vaak in de showroom en kon ik met al mijn vragen bij hen terecht. Wat een warm team. Het is pas door zo nauw samen te werken dat je ook ziet hoe veel er komt kijken bij zo’n merk.”

Ooststraat 40, Roeselare. www.carolinebiss.be

2. Mini Moon

“Ik heb nog geen kindjes en het is eigenlijk nog een ver-van-mijn-bedshow maar Mini Moon is zo’n aantrekkelijke winkel dat ik wel binnen moét stappen. De zaak bevindt zich in het vernieuwde deel van Roeselare en herbergt een combinatie van speelgoed en kledij. Hier is geen sprake van stress of schaamte als je kind lawaai maakt, de kleine klant is koning. De mutsjes van het Belgische merk aai aai vond ik geweldig en ik kon mijn ogen ook niet van die mini-jeansjes afhouden. Heerlijk zeg. Eens het zo ver is, weet ik deze zaak te vinden!”

De Munt 16, Roeselare.www.minimoon.be

3. Adonis

“Ik vind shoppen heerlijk, mijn vader niet. Die wil eigenlijk dat het gewoon zo snel mogelijk achter de rug is. Daarom vind ik Adonis zo’n goeie mannenzaak. Rik, de eigenaar, vraagt meteen of je op zoek bent naar iets en of hij kan helpen, wat voor mannen als mijn vader heel handig is. Hoe gerichter hij kan winkelen, hoe sneller hij weer buiten is. (lacht) Het Belgische merk Zilton vind ik een echte topper: ze maken mooie en kwalitatieve stadskledij. Het leuke aan Adonis is dat ze niet alleen gewone kleren verkopen, maar ook kostuums op maat. Zo moet een man geen verschillende winkels doen maar kan hij een hele garderobe in één winkel samenstellen.”

Noordstraat 23, Roeselare; www.adonis.be

4. Couture Robel

“Ik was nog nooit in deze winkel binnengestapt maar het is geweldig om te snuisteren in de trouw- en suitekledij. Wat een prachtige merken! Het was de eerste keer dat ik een trouwjurk in mijn handen had en dan pas zie je hoe fijn dat gemaakt wordt. Het Belgische merk Linea Raffaelli heeft prachtige stuks. Als je hier binnenstapt ben je geen nummertje, maar word je heel persoonlijk geholpen. En dat verdient toch elke vrouw op haar trouwdag?”

Ooststraat 43, Roeselare, www.couturerobel.be

5. Pips Pillino

“Mijn favoriete multi-brandstore in Roeselare. Ik vind er altijd wel iets dat ik moét kopen. (lacht) Ze zijn helemaal mee met hun tijd. March 23 vind ik een mooi Belgisch merk, de naam verwijst trouwens naar de dag waarop het opgericht werd. Ook het merk NXI dat ze daar verkopen is Belgisch. Alweer een moeder en dochter die samen hun stappen in de mode hebben gezet: dat vind ik altijd hartverwarmend om te zien. Ik ben ook grote fan van het Belgische merk Due Amanti dat ze hier verkopen: een heel vrouwelijk merk dat romantische stoffen als zijde durft combineren met stoer leer.”

Ooststraat 102, www.pips-pillino.be

