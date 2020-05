Even opschudding wanneer mugheli bij brandweerkazerne landt Alexander Haezebrouck Sam Vanacker

03 mei 2020

20u01

Er was even opschudding in het centrum van Roeselare toen zondagnamiddag plots de mughelikopter vlak bij de brandweerkazerne ter hoogte van het station kwam landen. De helikopter kwam een persoon ophalen die een overdosis drugs had ingenomen in de Sint-Antoniusstraat. De hulpdiensten en de politie snelden ter plaatse. Het was uiteindelijk de mughelikopter die de zwaar geïntoxiceerde persoon naar het ziekenhuis bracht.