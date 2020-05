Even opschudding wanneer MUG-heli bij brandweerkazerne landt Alexander Haezebrouck Sam Vanacker

03 mei 2020

20u01 5

Er was even opschudding in het centrum van Roeselare toen zondagnamiddag plots de MUG-helikopter vlakbij de brandweerkazerne ter hoogte van het station kwam landen. De helikopter kwam een persoon ophalen die een overdosis drugs had ingenomen in de Sint-Antoniusstraat. De hulpdiensten en de politie snelden meteen ter plaatse toen ze de oproep binnen kregen. Het was uiteindelijk de MUG-helikopter die de zwaar geïntoxiceerde persoon overbracht naar het ziekenhuis.