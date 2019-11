Evaluatie knip aan station volgend jaar op tafel CDR

08u24 0 Roeselare Begin 2020 wordt een expertenwerkgroep onder leiding van een circulatiemanager aangesteld die de knip aan de Jules Lagaelaan moeten evalueren. Dat antwoordde mobiliteitsschepen Griet Coppé maandagavond tijdens de gemeenteraad op een vraag van raadslid Dieter Carron (N-VA).

“Enkele jaren na de uitvoering van de knip is duidelijk naar waar het verkeer zich verlegd heeft”, stelt Carron. “Zo krijgt de smalle Nijverheidsstraat, waar een basisschool gevestigd is en er fietsverkeer in twee richtingen is toegelaten, veel verkeer te slikken net zoals de Izegemseaardeweg die te smal is om twee auto’s vlot te laten passeren, enkele blinde bochten en gevaarlijke kruispunten telt, de bermen onvoldoende verhard zijn, er geen fietspad is en de straatverlichting onvoldoende is. Wordt de knip aan het station nog geëvalueerd en bijgestuurd? En kunnen de Nijverheidsstraat en de Izegemseaardeweg bekeken worden?” Schepen Coppé reageert dat de evaluatie van de knop opgenomen is in het bestuursakkoord. “Eind dit jaar, begin volgend jaar wordt een expertenwerkgroep onder leiding van een circulatiemanager aangesteld”, weet de schepen. “Zij zullen in de eerste helft van 2020 bijeenkomen en voorstellen formuleren. Het is de bedoeling dat wij de situatie nadien bijsturen.” Carron hoopt tot slot dat de werkgroep niet enkel de stationsbuurt onder de loep zal nemen.