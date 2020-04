Gesponsorde inhoud Euro Shop neemt deel aan Ronde tegen Corona: “We koersten symbolisch tegen het virus... en wonnen!” Aangeboden door Euro Shop Van de commerciële redactie

06 april 2020

17u01 0 Aangeboden door Euro Shop Alle zeven vestigingen van Euro Shop, onder meer in Roeselare en Kortrijk, zijn door de coronamaatregelen gesloten. Maar dat wil niet zeggen dat het bedrijf stilligt. Zo zetten de medewerkers zich momenteel volop in voor de medische sector. Daarbij hebben ze afgelopen weekend deelgenomen aan de Ronde tegen Corona. “We willen laten zien dat we solidair zijn”, zegt CEO Miguel Bethuyne.

Euro Shop is een groothandel waar je zowat alles behalve voeding kan vinden. Met meer dan 160.000 producten beschikken ze over een ontzettend groot assortiment: nachtlampen, fitnesstoestellen en wieldeksels voor je auto. Euro Shop heeft het allemaal. Ook is het gewoon leuk om naar Euro Shop te gaan. De keten draagt ‘beleving’ immers hoog in het vaandel. “Daarom zijn er bijvoorbeeld onze bistro’s”, vertelt Bethuyne. “Daar kan je na het winkelen nog lekker napraten met een pannenkoek.”

Helaas zal winkelen er even niet meer inzitten. Alle vestigingen van Euro Shop zijn moeten sluiten om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De impact van het virus is dan ook duidelijk zichtbaar. Er werken in het totaal zo’n 500 medewerkers bij Euro Shop. Heel wat van hen zijn nu technisch werkloos en zitten dus thuis.

Het commerciële aspect is op de achtergrond verdwenen. Nu staat solidair handelen centraal Miguel Bethuyne, ceo Euro Shop

“Eigenlijk waren er in de week voor de lockdown al een soort van spanningen”, vertelt Bethuyne. “Bepaalde producten werden plots meer gekocht – of zelfs ingeslagen – dan andere. Denk maar aan dierenvoeding. Uit veiligheidsoverwegingen zijn we datzelfde weekend nog dichtgegaan. Voor ons is de gezondheid van ons personeel en cliënteel prioriteit.”

Dat wil daarentegen niet zeggen dat het bedrijf volledig stilligt. Toen ze nog open waren, verkochten ze onder meer mondmaskers en desinfecterende handgels. Die proberen ze nu bij de juiste personen te brengen door ze alleen aan dokters, apothekers en ziekenhuizen te verkopen. “Het commerciële aspect is even op de achtergrond verdwenen”, aldus Bethuyne. “Nu staat solidair handelen centraal. En dat is ook de reden dat we aan de Ronde tegen Corona hebben deelgenomen.”

De Ronde tegen Corona is een actie van VTM en deze krant die afgelopen zondag heeft plaatsgevonden. Het doel was om heel Vlaanderen te verbinden door met helikopterbeelden zoveel mogelijk boodschappen en initiatieven te tonen. Euro Shop kwam met een wielerwedstrijd op de proppen. In tenuetjes van het bedrijf werd er op de parking van de vestiging in Roeselare gekoerst. ‘Corona’ was daarbij de verliezer. “Het was een symbolische strijd tegen het virus. We zullen het hoe dan ook overwinnen”, zegt de CEO.