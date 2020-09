Esma neemt restaurant Comptoir Magrite over



Valentijn Dumoulein

24 september 2020

14u34 0 Roeselare Amper een paar dagen na de sluiting van restaurant Comptoir Magrite is er goed nieuws voor fans van het eethuis in de Delaerestraat. Moeder Ann en dochter Griet hingen hun keukenschort dan wel aan de haak, maar vonden nu toch een overnemer in Esma Masovic.

Restaurant Comptoir Magrite opende in 2016 de deuren voor een lekkere lunch of een gezellige kop koffie of thee. Zaakvoerders Ann Vinckier en Griet Braet hielden er vorige week echter mee op. Liefhebbers van het restaurant kunnen echter op beide oren slapen. Met Esma Masovic (23) is er een nieuwe eigenares gevonden. “Ik heb de voorbije zes jaar ervaring in andere horecazaken opgedaan, maar vond de tijd nu rijp voor een eigen zaak”, zegt ze. “Toen ik zag dat het restaurant over te nemen was heb ik niet geaarzeld en contact opgenomen. De naam Comptoir Magrite wil ik alvast behouden, ook naar herkenbaarheid voor het bestaande klantenbestand toe. Daarnaast wil ik me in de toekomst ook wat meer gaan focussen op jongeren.”

“De kaart wordt in die zin aangepast en er komen wat simpelere gerechten bij. Het menu zal wekelijks veranderen en voor het overige verandert er nagenoeg niks aan het concept. We gaan onze openingsuren wel wat uitbreiden, maar het staat nog niet vast hoe. Op 1 oktober krijg ik de sleutels van het pand, maar ik ga eerst nog wat opknapwerken uitvoeren en later op de maand de deuren openen”, besluit Esma. Meer info op de Facebookpagina van Comptoir Magrite