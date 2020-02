Ertebrekers en Studio Brussel schudden personeel Mulder Natural Food wakker met ontbijtconcert CDR

14 februari 2020

13u47 12 Roeselare Studio Brussel zond vrijdag de hele dag uit vanuit de gebouwen van Mulder Natural Foods op de Beversesteenweg. Enkele collega’s hadden de StuBru at Work quiz gewonnen, waarin ze het opnamen tegen het Havenbedrijf Antwerpen. Als klap op de vuurpijl kwamen Ertebrekers in het bedrijf een ontbijtconcert verzorgen.

Initiatiefnemer binnen Mulder is Kurt. “Ik ben een StuBrufanaat in hart en nieren. Luisteren naar de radiozender is verplicht in mijn bureau”, lacht hij. “Muziek is mijn grote passie, maar eigenlijk ben ik ook een echte ambassadeur voor mijn werkgever. ‘Wulder bie Mulder’, zoals we onszelf noemen, komen graag buiten. Ons bedrijf heeft niet echt een merk. Maar zeker in tijden dat het niet evident is om personeel te vinden, zetten we ons graag op de kaart als een bedrijf waar het hard, maar bovenal leuk werken is. Deelnemen aan StuBru at Work paste perfect in dat plaatje. Winnen was fantastisch, want Studio Brussel die uitzendt vanuit mijn werkplek is een droom die werkelijkheid wordt. Dat de Ertebrekers hier ook optreden, is helemaal fantastisch.”

Ook Ertebrekers hadden zin in het concert. “Ik ben van Izegem, dat is net ver, dus de mensen zullen ons begrijpen”, lacht Flip Kowlier. Peter Lesage inviteerde op zijn beurt zijn ouders. “Ze wonen hier maar op enkele honderden meters vandaan. Ik ben hier opgegroeid.”