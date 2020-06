Entertainmentbureau Hofnar richt dj-school op CDR

12 juni 2020

11u38 0 Roeselare Entertainmentbureau Hofnar, dat ook zwaar getroffen werd door de coronacrisis, gaat een dj-school oprichten.

“In betere tijden hebben we een ruim aanbod van dj’s en artiesten, die we meestal inzetten voor huwelijken, bedrijfsfeesten en festivals”, vertelt zaakvoerder Tim Vandenberghe. “Maar sinds maart hebben we geen enkel feest meer verzorgd. Bovendien weten we ook niet wanneer we weer aan de slag zullen kunnen.”

Maar Tim weigert bij de pakken te blijven neerzitten. “Tijdens zo’n periode word je verplicht creatief na te denken en nieuwe kansen te zoeken om je bedrijf toch draaiende te houden”, zegt hij. Vandaar het initiatief om een dj-school op te starten met professionele begeleiding, de eerste in Roeselare. “Het idee lag al lang in onze schuif, maar werd nooit eerder bovengehaald”, gaat Tom verder. “Ons aanbod zal bestaan uit een junioropleiding voor kinderen tussen 10 en 14 jaar, lessen voor beginners en gevorderden en workshops voor scholen, bedrijven en jeugdverenigingen. Ook privélessen zijn mogelijk. Tijdens de lessen zullen we het onder andere hebben over het dj-materiaal, muziekkeuze en -verwerking, techniek en het uitbouwen van een carrière.” De lessen starten op 8 juli. Meer info op www.hofnar.be.