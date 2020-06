Enkel schutter nog in de cel na dodelijke drugsdeal aan Geitepark in Roeselare, minderjarige ook nog in gesloten instelling LSI

20 juni 2020

11u09

Bron: LSI 0 Roeselare In het onderzoek naar de fatale drugsdeal die op 25 februari aan het Roeselaarse Geitepark het leven kostte aan een 19-jarige jongeman uit Menen zit enkel de 20-jarige schutter uit Roeselare nog in de cel. Twee kompanen van het slachtoffer zijn vrijgelaten nadat duidelijk is geworden dat zij niets van het wapen af wisten. De derde, minderjarige kompaan uit Roeselare blijft vreemd genoeg wél nog in de jeugdinstelling De Zande.

Sacha B. (20), een Franse student integrale veiligheid uit Roeselare, had op 25 februari 2020 ’s avonds aan het Geitepark met vier jongeren uit Menen, Brugge en Roeselare afgesproken om drugs te verkopen. Het viertal bleek niet van plan om voor de drugs te betalen. Wat volgde was een discussie waarbij ze vanuit het Geitepark de Weststraat richting de Westlaan opliepen en plots een schot weerklonk. Agach M., een 19-jarige jongeman van Azerbeidjaanse afkomst uit Menen, stierf op straat. Aanvankelijk leek het alsof de 4 jongeren uit Menen, Roeselare, Kortrijk en Lendelede het wapen hadden meegebracht en Sacha B. hen dat ontfutseld had om het schot te lossen. De drie overlevenden ontkenden dat staalhard.

Minderjarige

Na tal van verhoren en DNA-onderzoek op het wapen blijkt nu inderdaad dat alleen Sacha B. het wapen in handen had en dus zelf meebracht. Het sein voor de onderzoeksrechter om Yassine M. (20) uit Roeselare en Tom L. (20) uit Lendelede na vier maanden opsluiting vrij te laten. De 17-jarige jongen uit Roeselare blijft vreemd genoeg wél nog in de jeugdinstelling De Zande, terwijl ook hij gewoon mee was en niets van het wapen af wist. “Daar ben ik serieus ontstemd over”, klinkt het bij zijn advocaat Filip De Reuse. “Als minderjarige zou hij extra beschermd en begeleid moeten worden. In de praktijk wordt hij langer vast gehouden dan de meerderjarige verdachten.” De drie jongeren worden verdacht van afpersing, enkel Sacha B. wordt beschuldigd van moord.

Op 7 mei werd de buurt van het Geitepark nog hermetisch afgesloten voor de reconstructie van de fatale ‘ripdeal’. Sacha B. liet toen onder meer zien hoe hij met de fiets aan de hand wegvluchtte tot hij op de plek van het fatale schot uiteindelijk zijn fiets achterliet en naar zijn woning in de Groenestraat wegvluchtte.