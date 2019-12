Enchanté wil met kleine gebaren het verschil maken CDR

20 december 2019

18u13 5 Roeselare Een gratis koffie, je gsm opladen, gebruik van het toilet,... Mensen die er om het even welke reden dan ook nood aan hebben, kunnen voortaan gebruik maken van een reeks gratis diensten. Zestien handelaars hebben zich verenigd in het burgerinitiatief Enchanté Roeselare, een primeur in West-Vlaanderen.

“Met de feestdagen in zicht zijn er heel wat mensen die straks niet goed weten waar naartoe. Uit de Stadsmonitor blijkt dat acht procent van de Roeselarenaars kampt met eenzaamheid. Hen willen we nu een vroeg kerstcadeau geven met Enchanté”, vertelt schepen Michèle Hostekint (Sp.a en De Vernieuwers).

Vertrouwen

Enchanté is ontstaan in Gent en kun je best omschrijven als een netwerk van hartelijke handelaars. “Ondertussen heeft Vlaanderen geld vrijgemaakt om dit initiatief verder te verspreiden. We zijn er direct opgesprongen. We verzamelden zestien handelaars, van kappers over cafés tot bakkers en frituren, die bereid zijn gratis enkele kleine diensten aan te bieden, zoals een glas water, een plek om je rugzak te zetten, een maaltijd opwarmen, eerste hulp,... Bovendien kunnen sympathieke klanten ook zogenaamde uitgestelde consumpties kopen, die de handelaar dan later kan wegschenken aan wie er nood aan heeft. Alles werkt op basis van vertrouwen.”

De deelnemende handelaars zijn te herkennen aan het logo van Enchanté op hun deur. Bovendien staan ze op een kaartje dat ook aangeeft welke diensten ze aanbieden. “Dat kaartje wordt twee keer per jaar aangepast. We hopen dat Enchanté zoals een olievlek over heel de stad zal uitdijen”, besluit de schepen. Meer info op www.enchantevzw.be. Geïnteresseerde handelaars kunnen zich aanmelden via roeselare@enchantevzw.be.