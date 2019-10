Enchanté wil met kleine gebaren het verschil maken CDR

11 oktober 2019

Stad Roeselare wil graag de uitbouw van Enchanté ondersteunen. Dit is een netwerk van hartelijke handelaars die kleine diensten aanbieden aan wie hier nood aan heeft. De deelnemende handelszaken herken je door een Enchanté-logo op het raam. Onder dit logo vind je pictogrammen die tonen welke diensten de handelaar specifiek aanbiedt. Elke handelaar is uniek en draagt bij op zijn of haar eigen manier. Denk bijvoorbeeld aan een glas water, een kop koffie, een knipbeurt of een plek om een rugzak te zetten. De Stad is ervan overtuigd dat kleine gebaren ook in Roeselare het verschil kunnen maken. Daarom zijn ze op zoek naar handelaars die zich willen aansluiten. Op woensdag 16 oktober wordt er een kennismakingsmoment georganiseerd om 20 uur in het ARhus Café op De Munt. Wie niet aanwezig kan zijn, maar toch geïnteresseerd is, kan contact opnemen met samenleven@roeselare.be.