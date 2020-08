En dan moet de voetbalcompetitie nog beginnen: vijf spelers van KSV Roeselare testen positief op corona LSI

27 augustus 2020

14u44

Bron: LSI 15 Roeselare Bij eerste amateur voetbalclub KSV Roeselare hebben de voorbije dagen vijf spelers van het eerste elftal positief getest op corona. De spelers zijn in quarantaine geplaatst en de oefenwedstrijden de komende twee weken en een oefenstage zijn afgelast.

Eén speler bleef het voorbije weekend al thuis omdat hij symptomen vertoonde. “Hij legde een positieve coronatest af, waarna de club onmiddellijk alle spelers en de technische staf liet testen”, zegt CEO Diederiek Degryse. “Daaruit bleken nog eens vier spelers positief. Het gaat om spelers die niet in West-Vlaanderen wonen en in dezelfde kleedkamerbubbel vertoefden als de eerste speler. Alle vijf zijn ze in quarantaine geplaatst.” Eén van de spelers is verdediger Kassim Doumbia. Hij had ook contact met Ernest Nfor van KRC Harelbeke, die ook positief testte op corona.

Oefenstage afgelast

Door de positieve tests zijn de komende veertien dagen de oefenwedstrijden van KSV Roeselare en de oefenstage naar Delden afgelast. Er zal alleen getraind worden in bubbels van vijf met de nodige aandacht voor alle maatregelen. Voor de jeugdwerking zijn er geen gevolgen. “Zowel het eerste elftal als de jeugdploegen gebruiken hun eigen accommodatie, materiaal en trainingsvelden, waardoor dit geen invloed heeft.” Over negen dagen worden de spelers en de technische staf opnieuw getest. De competitiestart komt niet in het gedrang. KSV Roeselare speelt haar eerste wedstrijd pas op 26 september tegen Dender.

“Het gaat om één bubbel van besmette spelers die niet in Roeselare wonen”, reageert burgemeester Kris Declercq. “Deze besmettingen hebben geen impact op het besmettingsniveau in Roeselare. Daardoor hoeft de stad de maatregelen niet te verstrengen. Uiteraard volgen we de situatie op de voet.”