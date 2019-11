Elias Veracx zegt horeca na kwarteeuw vaarwel: “Barcelo wordt vanaf volgend jaar uitsluitend nog verhuurd als feestzaal” Charlotte Degezelle

14 november 2019

07u53 4 Roeselare Na een kwarteeuw keert Elias Veracx (44) de Roeselaarse horeca de rug toe. De voorbije 25 jaar was hij de drijvende kracht achter jeugdcafé The Warehouse dat hij later omvormde tot tapasbar Barcelo en tussenin leidde hij ook Au Grand Café langs de Noordstraat de 21e eeuw in en startte hij langs de Wallenstraat de Mokkabar op. In de toekomst blijft hij Barcelo verhuren als feestzaal, maar een nieuw horeca-avontuur staat niet direct in de sterren geschreven voor Elias. “Ik wil me later niet beklagen dat ik heel m’n leven hetzelfde heb gedaan”, zegt hij.

“Horeca was nooit echt een roeping. Ik ben er eerder toevallig ingerold”, gaat Elias verder. “Ik was amper 19 toen ik al achter de toog stond in The Warehouse. Toen we 25 jaar terug de oude weverij in de Middenstraat konden kopen, is het avontuur gestart. Het grote industriële pand vroeg om een herbestemming als café waar aanvankelijk volop inzetten op het recyclagethema. De ligging, net buiten het centrum, was misschien wat riskant maar terwijl de inrichtingswerken hier volop bezig waren, hoorden we van een stielman we niet de enigen waren die ons oog hadden laten vallen op de Middenstraat. Aan de overkant van de straat was men toen ook bezig met de opstart van De Verlichte Geest. Eerst maakten we ons daar wat zorgen over want een café als overbuur leek ons een geducht concurrent. Maar al snel bleek hun aanwezigheid een zegen. The Warehouse en De Verlichte Geest versterkten mekaar.”

In 2003 waagde Elias zich aan een nieuw hoofdstuk in z’n horecacarrière. Hij gaf het nostalgische café Au Grand Café langs de Noordstraat en heropende het als brasserie. In 2008 volgde de opening van koffiezaak Mokkabar in de Wallenstraat. Al die tijd bleef The Warehouse ook bestaan, maar was Elias er minder aanwezig. “Ik heb voor mezelf altijd uitgemaakt dat ik maximaal tien jaar hetzelfde wou doen. Het lukt me trouwens gewoon ook niet om langer dan dat op één project te focussen. Plots begint het te kriebelen en dan moet ik een andere weg uit.” Dat leidde er in 2008 ook toe dat het urban café The Warehouse sloot en heropende als tapasbar Barcelo. “Inderdaad, Barcelo run ik inderdaad al 11 jaar, maar ik heb de zevende verjaardag van de zaak twee keer gevierd dus eigenlijk is het toch maar tien jaar”, grapt Elias. Maar het is dus tijd voor iets nieuws. “Ik heb er al vaak over gepraat, maar heb nu echt de knoop doorgehakt. Het weekend van 21 december wordt het laatste weekend van Barcelo. Het einde doet wel iets met me. De laatste weken zijn emotioneler dan anders en alle momenten hier blijven me precies net iets meer bij dan anders. Net alsof ik ze wil koesteren. Ik geniet er echt van. Ik ben dan wel toevallig in de horeca verzeild, het is echt een machtige job.”

Barcelo blijft straks bestaan, maar louter nog als feestzaal. “Op vandaag vinden er al heel veel babyborrels, jubilea, verjaardagsfeestjes,…plaats in Barcelo. Ik wist dus wel dat er muziek zat in de locatie als feestzaal en dat is het pad dat ik vanaf 2020 wil bewandelen”, aldus Elias. “ Het restaurant kan afzonderlijk, of samen met de ruimte die we benutten voor zomerbar Bar Bordello, gehuurd worden. Op termijn ga ik die bar wellicht ook afzonderlijk verhuren. De ruimte heeft een capaciteit van 100 tot 120 personen, is vrij van traiteur maar ik zorg wel voor de dranken. Naast dit verhuurproject heb ik anders nog geen concrete toekomstplannen. Ik wil eest even tot rust komen en me zelfs even vervelen. Maar op vandaag denk ik alvast dat er geen nieuwe projecten meer komen in de horeca. Dat is een hoofdstuk dat ik afsluit. Ik ben heel leergierig en heb zoveel passies. Er komt absoluut wel weer een uitdaging op m’n pad.”

Wie geïnteresseerd is om Barcelo te huren, kan contact opnemen met Elias via www.barcelo.be.