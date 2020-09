Elf coronabesmettingen in basisschool Dominiek Savio in Westlaan Sam Vanacker

23 september 2020

14u03 14 Roeselare In de basisschool voor buitengewoon onderwijs van Dominiek Savio, In de basisschool voor buitengewoon onderwijs van Dominiek Savio, die deze maand naar het voormalige ziekenhuis in de Westlaan in Roeselare verhuisde , zijn er elf coronabesmettingen vastgesteld. Vier kinderen en zeven medewerkers zijn voorlopig besmet. De kans dat het aantal nog oploopt is echter reëel. De volledige school wordt donderdag preventief getest.

“De vier positief geteste kinderen zijn tussen 6 en 12 jaar oud. Ze zijn in quarantaine thuis, net als alle medewerkers die een nauw contact hadden met deze kinderen”, zegt Olivier Van Leynseele van Groep Gidts. “Morgen wordt een collectieve testing gedaan van alle kinderen, medewerkers, stagiairs, vrijwilligers en busbegeleiders. Het gaat in totaal om ongeveer 300 personen. De testen zullen afgenomen worden door het eerstelijnsteam van Roeselare en onze eigen artsen. Afhankelijk van de resultaten zullen er dan verdere maatregelen genomen worden.”

Niet in Gits

Groep Gidts benadrukt dat de leefgroepen van het centrum voor personen met een beperking in Gits nog steeds coronavrij zijn. “Door de bouwplannen met het Withuys is de volledige basisschool ondertussen integraal naar de Westlaan verhuisd. 120 kinderen met een beperking van de kleuter- en lagere afdeling van Dominiek Savio volgen er les en daarnaast zitten een kleine 40 kinderen en jongeren er ook op internaat. Door die verhuis is er in feite geen contact meer met de andere leefgroepen in Gits. Dat is nu in zekere zin wel een geluk. Hadden de kinderen nog in ‘t Withuys gezeten dan was de situatie wellicht anders geweest.”

Groep Gidts is al van bij het begin van de crisis bijzonder streng op het vlak van coronamaatregelen. In maart werd zelfs het volledige domein, inclusief de publieke looppiste en het tennisveld, tijdelijk afgesloten voor externen. “Ook vandaag nog zijn we erg voorzichtig. We doen er alles aan om onze bewoners te beschermen en het virus buiten te houden”, besluit Van Leynseele.